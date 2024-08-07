В Литве хотят штрафовать до 300 евро за оскорбление журналистов

Если поправки будут приняты, они позволят налагать штраф в размере от 50 до 300 евро за оскорбления журналиста письменным, устным, жестикуляционным, оскорбительным, провокационным или другим поведением.

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Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает ввести штрафы за оскорбление журналистов. Как пишет LRT, она уже подготовила и зарегистрировала в секретариате поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Если поправки будут приняты, они позволят налагать штраф в размере от 50 до 300 евро за оскорбления журналиста письменным, устным, жестикуляционным, оскорбительным, провокационным или другим поведением.

По ее словам, профессиональные организации, объединяющие журналистов, регулярно поднимают вопрос о том, что в ходе законного сбора информации журналисты подвергаются оскорблениям, унижению их чести и достоинства, что мешает выполнению ими своих профессиональных функций.

«Особенно часто это происходит в период сложных социально-экономических или политических событий, когда журналисты, освещая важные события в общественных местах и собирая информацию законными способами, подвергаются оскорблениям, угрозам и другим противоправным действиям, препятствующим их профессиональной деятельности», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях Литвы не предусматривает ответственности за оскорбление журналистов. Между тем клевета в отношении государственных политиков, должностных лиц, государственных служащих, лиц, выполняющих функции государственного управления, лиц, предоставляющих государственные услуги, а также государственных служащих, военнослужащих или сотрудников спецслужб является наказуемой.

Согласно предложению, расследование административных правонарушений, связанных с посягательством на достоинство журналистов, будет осуществляться инспектором по журналистской этике, который будет составлять протоколы об административных правонарушениях.

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