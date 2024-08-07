В январе-июле ВСП рассмотрел 159 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

За семь месяцев 2024 года в ВСП поступило более 140 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение семи месяцев 2024 поступило 147 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия.

С учетом поступивших сообщений в предыдущие периоды Совет с начала этого года рассмотрел 159 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 64 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 63 решения о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 95 сообщений судей, ВСП принял 25 решений об утверждении 86 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Отмечается, что Высший совет правосудия принял 3 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

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