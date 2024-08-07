Некоторым пенсионерам перечислят пенсии, но для этого нужно подать заявление

В определенных ситуациях у украинцев есть возможность получить перерасчет пенсии. Для этого следует подать в Пенсионный фонд.
Перечисляют пенсию в ряде случаев, а именно:
начало трудовых отношений или увольнение с работы;
регистрация или снятие с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);
приобретение, изменение или прекращение особого статуса пенсионера.
Заявление об изменениях следует подать в течение 10 дней с момента их наступления. В противном случае ПФУ имеет право удерживать часть пенсионных выплат.
Сообщить об изменениях можно лично, обратившись в любой сервисный центр ПФУ, а также дистанционно через вебпортал ПФУ.
Для обращения через сайт нужно:
Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите "Заявление на перерасчет пенсии".
Заполнить поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов:
- документа, удостоверяющего личность;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовой книжки
4. Сформировать заявление и отправить в ПФУ
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