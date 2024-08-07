Некоторым пенсионерам перечислят пенсии, но для этого нужно подать заявление

При определенных условиях можно изменить размер пенсии.

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В определенных ситуациях у украинцев есть возможность получить перерасчет пенсии. Для этого следует подать в Пенсионный фонд.

Перечисляют пенсию в ряде случаев, а именно:

начало трудовых отношений или увольнение с работы;

регистрация или снятие с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);

приобретение, изменение или прекращение особого статуса пенсионера.

Заявление об изменениях следует подать в течение 10 дней с момента их наступления. В противном случае ПФУ имеет право удерживать часть пенсионных выплат.

Сообщить об изменениях можно лично, обратившись в любой сервисный центр ПФУ, а также дистанционно через вебпортал ПФУ.

Для обращения через сайт нужно:

Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите "Заявление на перерасчет пенсии".

Заполнить поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов:

- документа, удостоверяющего личность;

- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- трудовой книжки

4. Сформировать заявление и отправить в ПФУ

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