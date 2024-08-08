Як подати заяву про зміну реквізитів для виплати пенсії онлайн: інструкція

У разі необхідності зміни способу виплати з поштового відділення на банківську установу або в разі зміни банківських реквізитів пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу ПФ.

Фото: zn.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області оприлюднило інструкція, як подати заяву про зміну виплатних реквізитів онлайн.

У разі необхідності зміни способу виплати з поштового відділення на банківську установу або в разі зміни банківських реквізитів пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу Пенсійного фонду України, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно:

авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

натиснути на пункт «Внесення змін до пенсійної справи» в розділі «Щодо пенсійного забезпечення»;

обрати «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)»;

заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити заздалегідь відскановані документи:

- паспорт заявника;

- реквізити банківського рахунку.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати її за допомогою КЕП та натиснути «Відправити до ПФУ».

Стан опрацювання заяви про зміну способу виплати пенсії можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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