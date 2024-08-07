До 25 лет мобилизовать не будут, а кого успели мобилизовать – уволят в запас – Верховной Раде рекомендовали принять закон

Благодаря публикациям «Судебно-юридической газеты» относительно случаев мобилизации мужчин до 25 лет из-за коллизии в законе, Верховная Рада рассмотрит комплексный законопроект, решающий эту проблему.

Законодательную коллизию, из-за которой в Украине можно мобилизовать мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, урегулируют. Комитет Верховной Рады по национальной безопасности внес доработанный комплексный законопроект, не позволяющий мобилизовать мужчин до 25 лет, признанных ограниченно годными до вступления в силу закона об отмене статуса ограниченно годных. Если же таких мужчин уже успели мобилизовать – они смогут уволиться в запас.

Как известно, первой на эту проблему обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

После этого появился законопроект 11379 народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Арсений Пушкаренко, Анатолий Бурмич, Иванна Климпуш-Цинзадзе, Юлия Тимошенко, Соломия Бобровская, Максим Бужанский, Павел Фролов и другие, а также законопроект 11379-2 народного депутата Георгия Мазурашу.

Как указывали авторы законопроектов в пояснительных записках к ним: «Мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы. О соответствующей коллизии в законодательстве пишет «Судебно-юридическая газета» (далее «Газета»), статья авторства Натальи Мамченко.

Как отмечено в статье Газеты, по состоянию на сегодняшний день, после принятия ряда законов, оказалось, что не существует порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, которые в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными. В связи с тем, что некоторые нормы законов были изменены, общая норма о возрасте уже не действует, в связи с чем возникают вопросы у мужчин до 25 лет по поводу их возможной мобилизации».

Сначала в Министерстве обороны «забраковали» все законопроекты народных депутатов, которыми предлагалось запретить мобилизацию мужчин до 25 лет. «При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии российской федерации, принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины» - указывало Минобороны в заключении подписью Рустема Умерова.

Несмотря на позиции Минобороны и Генштаба ВСУ, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил внести доработанный законопроект №11379-д, устраняющий правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста. На своем заседании Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект сразу в целом.

Доработанным проектом предлагается внести изменения в заключительные положения законов «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и установить, что на протяжении действия военного положения:

- военнообязанные, которые на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21 марта 2024 года №3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как по состоянию здоровья признанные непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, – не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период из числа лиц, которые на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21 марта 2024 года № 3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, и не достигли 25-летнего возраста, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Автор: Наталя Мамченко

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