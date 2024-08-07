Уже 700 IT-компаний получили статус критически важных для экономики Украины

Еще в июле таких компаний было 575.

На 7 августа в Украине насчитывается 700 ИТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников. Эти данные сообщили DOU представители проектного офиса Дия City.

По состоянию на июль количество таких компаний составило 575.

Для получения статуса критически важной компании, необходимой для экономики, организация должна отвечать по крайней мере трем из семи критериев, установленных постановлением КМУ. После этого необходимо подготовить и подать подтверждающие документы в Министерство цифровой трансформации.

Статус компании, как критически важной для экономики, предоставляется на один год, после чего необходимо повторно подать документы для его подтверждения.

"Компании активно обращаются в министерство, чтобы получить статус критически важных для экономики. В этой процедуре ничего не изменилось. За последние две недели 100 компаний получили этот статус через нас", - сообщают в Министерстве.

DOU пишет, что по старой процедуре — представлению списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 рабочих из 363 компаний.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100%, потому что они получают иностранные гранты.

Бронь имеет около 615 тысяч военнообязанных.

Как известно, в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о введении экономического бронирования для более широкого круга лиц при уплате ими сбора за бронирование, отсутствие долгов, определенный уровень «белой» зарплаты. Впрочем, эта идея наталкивается на критику, в том числе от общественных организаций.

Отметим, что экономическое бронирование уже существует в определенном виде – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования отдельных общественных организаций и ООО, а критерий размера зарплаты и уплаты налогов – к отдельным предприятиям.

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