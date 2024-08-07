Члены ОСМЭ получат доступ к информации с ограниченным доступом, смогут иметь официальных помощников и будут финансироваться из-за границы

В Верховной Раде предлагают расширить полномочия Общественного совета международных экспертов и увеличить время на подготовку к собеседованиям с кандидатами на должности судей ВАКС.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, который предусматривает уточнение и расширение полномочий Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ, ГРМЕ), а также вносит некоторые коррективы в процедуру проведения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Инициаторами альтернативного законопроекта №11426-1 от 6 августа 2024 года является группа народных депутатов фракции «Голос». Вместе с тем указанный законопроект поддержала и группа народных депутатов фракций «Слуга Народа» и «Европейская солидарность», в частности, народный депутат Федор Вениславский.

Впрочем, судя по подписи к тексту законопроекта, главным его инициатором и разработчиком является народный депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

Законопроект предлагает:

определить, что срок, на который образуется ОСМЭ, исчисляется со дня назначения первого состава ОСМЭ (т.е. шестилетний срок исчисляется с 06.11.2018)

установить, что в случае истечения шестилетнего срока, на который образуется ОСМЭ, до истечения двухлетнего срока, на который назначены члены ОСМЭ, Общественный совет международных экспертов продолжает осуществлять полномочия до дня истечения срока полномочий членов ОСМЭ, которые осуществляли свои полномочия на соответствующий день истечения шестилетнего срока

ОСМЭ утверждает и обнародует регламент Общественного совета международных экспертов, методологию оценки соответствия кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критериям добропорядочности, наличия знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, показатели соответствия критериям такой оценки и способы их установления

увеличить срок не позднее которого проводится специальное совместное заседание ВККС и ОСМЭ с 30 до 45 дней со дня объявления результатов экзамена, сдаваемого кандидатами для установления соответствия кандидата на должность судьи критерию профессиональной компетентности

по итогам голосований на специальных совместных заседаниях ВККС и ОСМЭ предлагается указывать в решениях о результатах поименного голосования членов ВККС и Общественного совета международных экспертов. При этом указанные решения должны подписываться не только председателем ВККС (или и. о. председателя Комиссии), но и председателем Общественного совета международных экспертов (или и. о. председателя ОСМЭ)

член Общественного совета международных экспертов имеет право отказаться от получения вознаграждения, компенсации расходов на проживание в Украине и переезд за счет средств Государственного бюджета Украины. Соответственно финансирование деятельности членов ОСМЭ может осуществляться с привлечением международной технической помощи

члены ОСМЭ смогут официально иметь помощников, которые будут работать с данными о кандидатах на должности судей ВАКС и АП ВАКС и анализировать их. Напомним, что деятельность прошлого состава ОСМЭ неофициально обеспечивал своего рода «теневой офис», в который входили члены тогдашнего состава ОСД и представители антикоррупционных общественных организаций.

ОСМЭ предлагается предоставить право собирать, проверять, анализировать информацию с ограниченным доступом о кандидатах на должности судей ВАКС и АП ВАКС

для осуществления полномочий, определенных настоящей статьей, членам Общественного совета международных экспертов, их помощникам предоставляется право полного бесплатного доступа к государственным реестрам, судейским досье (досье кандидатов на должность судьи)

по поручению членов Общественного совета международных экспертов помощники имеют право собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для осуществления полномочий Общественного совета международных экспертов. Помощники обязаны обеспечивать защиту и неразглашение персональных данных, информацию с ограниченным доступом, которая стала известна им в связи с исполнением соответствующих обязанностей.

вместе с тем, ОСМЭ должно принимать меры по защите персональных данных, информации с ограниченным доступом, которые стали известны Общественному совету международных экспертов, его членам и их помощникам в связи с осуществлением их полномочий.

члены Общественного совета международных экспертов имеют право обращаться к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также любых других физических лиц, юридических лиц, государственных органов с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации с целью проверки и анализа кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Физическое или юридическое лицо, получившее запрос члена Общественного совета международных экспертов, обязано в течение пяти календарных дней со дня его получения предоставить необходимые пояснения, информацию и/или соответствующие документы (их копии)

организационно-техническое обеспечения Общественного совета международных экспертов осуществляет Государственная судебная администрация Украины. Однако финансирование деятельности Общественного совета международных экспертов, его членов и их помощников может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Напомним, что в июле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 11426 от 22 июля 2024 года, инициатором которого стал Комитет ВРУ по вопросам правовой политики.

Законопроект предусматривает, что полномочия ОСМЭ будут продлены, но не позднее, чем до 1 ноября 2025 года. После этой даты, полномочия ОСМЭ по отбору судей ВАКС и АП ВАКС должны перейти к Общественному совету добропорядочности (ОСД).

Авто: Вячеслав Хрипун

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