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Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

08:05, 19 серпня 2024
У ВАКС повідомили, що проведення нового конкурсу на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду є реальною перспективою.
Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду
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Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко повідомила, що після завершення вже оголошеного конкурсу на 25 посад суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, цілком ймовірно виникне потреба у проведенні ще одного конкурсу, але виклично на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду.

Справа в тому, що як вже повідомляла «Судово-юридична газета», у конкурсі на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС вирішили взяти участь одразу 11 суддів першої інстанції ВАКС.

Як розповіла Віра Михайленко під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики 15 серпня, якщо хоча б частина зазначених суддів зможуть перемогти у конкурсі і перейдуть працювати до Апеляційної палати ВАКС, то у першій інстанції Антикорупційного суду знову виникнуть вакантні посади.

«Може бути ситуація, коли вакансії в суді першої інстанції залишаться незаповненими. І тут важливо, щоб Громадська рада міжнародних експертів мала повноважний склад та відповідні повноваження», - зазначила голова ВАКС.

Нагадаємо, що оголошений ВККС 23 листопада 2023 року конкурс на 25 посад суддів  ВАКС та АП ВАКС наразі знаходиться у дещо «підвішеному» стані, оскільки визначені законом «Про Вищий антикорупційний суд» повноваження Громадської ради міжнародних експертів спливають вже у листопаді 2024 року.

Відтак залишається питання щодо спроможності ГРМЕ брати участь, разом з ВККС, у відборі суддів ВАКС та АП ВАКС.  

Зазначимо, що у парламенті зареєстровано вже два законопроекти щодо продовження повноважень ГРМЕ.

Законопроект Комітету з питань правової політики передбачає продовження строків повноважень ГРМЕ до 1 листопада 2025 року, з подальшим переходом відповідних повноважень до Громадської ради доброчесності.

Альтернативний законопроект передбачає продовження строків повноважень ГРМЕ до дня завершення строку повноважень нового складу ГРМЕ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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