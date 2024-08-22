Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за неповагу до суду до 6800 грн, за неявку до суду – до 12 тисяч грн

Розмір штрафів за неповагу та неявку до суду буде збільшено - законопроект прийнято за основу.

Штрафи за неповагу до суду будуть підвищені. Відповідний законопроект 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, 22 серпня Верховна Рада прийняла за основу.

Так, у статті 185-3 КУпАП, яка передбачає відповідальність за прояв неповаги до суду або КСУ, підвищуються штрафи. Нагадаємо, що неповагою можна визнати зокрема злісне ухилення від явки до суду.

За прояв неповаги до суду будуть штрафувати до 3400 грн, за повторне порушення - 6800 грн. За неповагу до КСУ зможуть оштрафувати до 6800 грн.

Змінюються і розміри грошових стягнень за неприбуття на виклик у статті 139 КПК.

Так, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 1 до 4 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

Таким чином, у разі неприбуття на виклик слідчого такі особи мають сплатити до 3028 грн (за чинним КПК - до 1514 грн у 2024 році), а у разі неприбуття на виклик судді - до 12 112 грн (наразі - до 6056 грн).

Законопроект такожпередбачає низку змін до КУпАП і КПК у частині забезпечення явки осіб до суду.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом до КПК запровадять нові правила розгляду відводів суддям. Також встановлюється, що заява про відвід слідчому судді або судді розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Даний законопроект передбачає, серед іншого, й те, що неприбуття у підготовче судове засідання потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, які були належним чином повідомлені, не перешкоджатиме вирішенню питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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