Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, смогут получать гуманитарную помощь и не будут нести ответственность за ее использование с целью получения прибыли

Получателями гуманитарной помощи, в частности безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, будут предприятия, оказывающие коммунальные услуги, и они не будут нести ответственность за ее использование с целью получения прибыли.

Получать и приобретать гуманитарную помощь смогут предприятия независимо от формы собственности, которые предоставляют коммунальные услуги и являются операторами объектов критической инфраструктуры. Также они не будут нести ответственность за использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

Соответствующий закон о внесении изменения в статью 15 "Заключительные и переходные положения» Закона «О гуманитарной помощи» о расширении перечня приобретателей гуманитарной помощи на период действия военного положения Верховная Рада приняла 21 августа (законопроект 11155-1).

Так, изменениями статьи 15 предлагается в период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены определить получателями и/или приобретателями гуманитарной помощи субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, оказывающих коммунальные услуги и являющихся операторами объектов критической инфраструктуры.

Таким образом, законопроект расширяет не только круг приобретателей, но и получателей гуманитарной помощи.

Также законопроектом предлагается в период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены не применять к субъектам хозяйствования, предоставляющим коммунальные услуги и являющимся операторами объектов критической инфраструктуры, положения абзаца третьего ч. 2 статьи 12 настоящего Закона.

В то же время, ч. 2 статьи 12 Закона «О гуманитарной помощи» определяется перечень нарушений законодательства о гуманитарной помощи, влекущих уголовную или административную ответственность.

В частности, к таким нарушениям отнесено использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Как отмечает Главное юридическое управление Верховной Рады, определение понятия гуманитарной помощи имеет очень широкое значение, а именно «гуманитарная помощь – это целевая адресная безвозмездная помощь в денежной или натуральной форме, в виде безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, или помощь посредством выполнения работ, предоставление услуг, предоставляемых иностранными и отечественными донорами по мотивам гуманности получателям гуманитарной помощи в Украине или за рубежом, нуждающимся в помощи в связи с социальной незащищенностью, материальной необеспеченностью, тяжелым финансовым положением, введением военного или чрезвычайного положения, возникновением чрезвычайной ситуации или тяжелой болезнью конкретного физического лица, а также для подготовки к вооруженной защите государства и его защиты в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта».

Это, в свою очередь, не способствует правовой определенности, в частности какая помощь будет использоваться с целью получения прибыли субъектами хозяйствования, денежные средства или предоставление услуг и т.д.

«Также следует обратить внимание, что по своей сути гуманитарная помощь оказывается с целью поддержки нуждающихся в ней субъектов хозяйствования, а не с целью обогащения этих субъектов» - добавили в ГЮУ Верховной Рады.

Автор: Наталья Мамченко

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