ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке

Высший совет правосудия сообщил, что рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и в четверг, 22 августа, решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Речь идет о:
Живоглядова Андрея Николаевича – с должности судьи Магдалиновского районного суда Днепропетровской области;
Панасюка Сергея Леонидовича – с должности судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области;
Сидорук Алине Николаевне – с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области.
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