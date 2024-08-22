ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Высший совет правосудия сообщил, что рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и в четверг, 22 августа, решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Речь идет о:

Живоглядова Андрея Николаевича – с должности судьи Магдалиновского районного суда Днепропетровской области;

Панасюка Сергея Леонидовича – с должности судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области;

Сидорук Алине Николаевне – с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области.

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