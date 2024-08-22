ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Вища рада правосуддя повідомила, що розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами і у четвер, 22 серпня, вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Мова йде про:

Живоглядова Андрія Миколайовича – з посади судді Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області;

Панасюка Сергія Леонідовича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Сидорук Аліну Миколаївну – з посади судді Господарського суду Тернопільської області.

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