У крайній лівій смузі на Набережному шосе частково мали обмежити рух транспорту до 11 жовтня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Через погодні умови у Києві перенесли дорожні роботи на Набережному шосе. Там через ремонт дорожнього покриття мали частково обмежити рух транспорту.

Як повідомляли у КМДА, обмеження мало діятиме із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня у крайній лівій смузі Набережного шосе, на ділянці від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу).

Дату початку робіт оголосять додатково.

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