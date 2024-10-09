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У Києві з 10 жовтня частково обмежать рух вулицею Василя Касіяна через ремонт покриття

23:30, 9 жовтня 2024
На ділянці дороги дорожники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття.
У Києві з 10 жовтня частково обмежать рух вулицею Василя Касіяна через ремонт покриття
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Через поточний ремонт асфальтобетонного покриття у столиці із 10 жовтня частково обмежать рух вулицею Василя Касіяна на ділянці від вулиці Лятошинського до вулиці Героїв Маріуполя. Про це повідомили на сайті КМДА.

Зазначається, що обмеження на цій ділянці будуть діяти з 10 жовтня з 07:00 до 20:00 та 11 жовтня з 22:00 до 07:00 12 жовтня.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», через погодні умови у Києві перенесли дорожні роботи на Набережному шосе.

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