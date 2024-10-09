Україна може зняти заборону на експорт безпілотників — FT

Рішення щодо зняття заборони на експорт безпілотників можуть прийняти, щоб збільшити виробництво зброї.

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Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт військових безпілотників. Київ хоче наростити масштаби виробництва зброї, щоб відповідати можливостям рф на полі бою. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.

FT пише, що після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, оскільки прагнула забезпечити свою армію всім необхідним.

Водночас наразі українському уряду бракує грошей для закупівлі всіх необхідних типів озброєння, зокрема дронів, та інвестицій у подальші дослідження і розробки. Тому дозвіл компаніям експортувати надлишкову продукцію зараз широко розглядається як спосіб залучення інвесторів.

Окрім фінансових проблем, виробники дронів також наголошують на необхідності стандартизації та довгострокового планування з боку уряду. За словами Артема Колесника, технічного директора компанії Reactive Drone, галузь потребує спеціалізованих програм для підготовки кваліфікованих інженерів і стратегічного бачення на п’ять-десять років вперед, щоб уникнути загрози занепаду:

«Програми, яка готує кваліфікованих інженерів у ВНЗ, у нас зараз немає. Ми повинні подивитися на те, що нам потрібно через п’ять-десять років, тому що якщо ви не звернете на це увагу, то вся ця індустрія дронів помре або її хтось викупить», - сказав він.

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