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Німеччина передала Україні нові системи ППО IRIS-T

15:28, 9 жовтня 2024
Німеччина доставила Україні батарею IRIS-T SLM та пускові установки IRIS-T SLS.
Німеччина передала Україні нові системи ППО IRIS-T
Джерело фото: RND
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Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS). Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND.

За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS.

Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

Німецький генерал також повідомив, що продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що батарея IRIS-T SLM (системи ППО середньої дальності) була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.

Крім того, за словами Крістіана Фройдінга, з початку осені мобілізація в Україні зросла в п'ять разів.

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Німеччина зброя війна

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