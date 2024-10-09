Германия передала Украине новые системы ПВО IRIS-T

Германия доставила Украине батарею IRIS-T SLM и пусковые установки IRIS-T SLS.

Источник фото: RND

Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности (SLM), а также малой дальности (SLS). Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг в интервью RND.

По его словам, на прошлой неделе Германия доставила батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.

Фройдинг добавил, что в этом году Германия передаст Украине еще две зенитные системы.

Немецкий генерал также сообщил, что продолжатся поставки легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

Стоит отметить, что батарея IRIS-T SLM (системы ПВО средней дальности) была софинансирована Норвегией через немецкую инициативу.

Кроме того, по словам Кристиана Фройдинга, с начала осени мобилизация в Украине выросла в пять раз.

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