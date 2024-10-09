Украина может снять запрет на экспорт беспилотников — FT

Решения по снятию запрета на экспорт беспилотников могут принять, чтобы увеличить производство оружия.

Фото: forbes.ua

Украина рассматривает возможность снять запрет на экспорт военных беспилотников. Киев хочет нарастить масштабы производства оружия, чтобы соответствовать возможностям россии на поле боя. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что решение снять запрет на экспорт отечественного вооружения может принести украинским производителям оружия до $20 млрд прибыли, что позволит увеличить внутреннее производство для армии.

FT пишет, что после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, поскольку стремилась обеспечить свою армию всем необходимым.

В то же время, украинскому правительству не хватает денег на закупку всех необходимых типов вооружения, в частности дронов, и инвестиций в дальнейшие исследования и разработки. Поэтому разрешение компаниям экспортировать избыточную продукцию сейчас широко рассматривается как способ привлечения инвесторов.

Кроме финансовых проблем, производители дронов также отмечают необходимость стандартизации и долгосрочного планирования со стороны правительства. По словам Артема Колесника, технического директора компании Reactive Drone, отрасль нуждается в специализированных программах для подготовки квалифицированных инженеров и стратегического видения на пять-десять лет вперед, чтобы избежать угрозы упадка.

«Программы, которая готовит квалифицированных инженеров в ВУЗах, у нас сейчас нет. Мы должны посмотреть на то, что нам нужно через пять-десять лет, потому что если вы не обратите на это внимание, то вся эта индустрия дронов умрет или ее кто-нибудь выкупит», - сказал он.

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