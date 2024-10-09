Honda відкликає 1,7 млн авто через проблеми з кермуванням

У США Honda відкликає автомобілі через дефекти рульового редуктора.

Джерело фото: Spinny

Компанія Honda оголосила про відкликання близько 1,7 мільйона автомобілів у США через проблеми з системою кермування, які можуть підвищити ризик аварії. Про це повідомляє Reuters.

Відкликання стосується кількох популярних моделей, зокрема Civic Type R, Acura Integra та CR-V 2022-2025 років. У Honda зазначили, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений з порушеннями, що призводить до надмірного внутрішнього тертя та ускладнює керування автомобілем.

Дилери компанії безкоштовно замінять зношену зубчасту пружину та, за потреби, перерозподілять або додадуть мастило для усунення проблеми.

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