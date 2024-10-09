В Google Docs з’явилася можливість додавати вкладки у великі документи

Google додала нову функцію для Docs, яка спростить розбивку інформації на окремі розділи та подальший пошук та доступ до неї.

Google вводить нову функцію в Docs, яка дає можливість користувачам створювати вкладки для кращої організації та зручного доступу до інформації. Про це пише Engadget.

Компанія вводить вкладки в Docs, полегшуючи пошук потрібної інформації у документах.

Вкладки займуть ліву частину інтерфейсу Google Docs і дозволять користувачам створювати кілька вкладок для детальнішої організації інформації. Наприклад, менеджери проєктів зможуть створити вкладки для бюджету, ролей і обов’язків, а також цілей та ключових дат, що сприятиме кращій координації в команді. Автори також зможуть використовувати вкладки для структуризації своїх проєктів, зокрема контури, профілі персонажів та інші важливі нотатки.

Доступ до вкладок можна буде отримати у десктопній версії редактора натиснувши на символ крапки, розташований у верхньому лівому куті екрана документа.

При наведенні на цей символ, який раніше позначався як "показати структуру документа", тепер відображатиметься напис "Показати вкладки та структуру".

Нова функція вже поширюється і доступна всім користувачам Google Workspace, а також усім користувачам з особистими акаунтами Gmail протягом наступних 15 днів.

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