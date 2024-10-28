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Владимир Зеленский назвал место возможных переговоров с рф

12:11, 28 октября 2024
Премьер Индии может повлиять на окончание войны, — заявил Президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский назвал место возможных переговоров с рф
Фото: ОП
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Переговоры между Украиной и рф по поводу завершения войны могут состояться в Индии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью газете Times of India.

Он отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа – Саммит мира ", – сказал Президент.

По его словам, блокировка российской экономики, блокировка дешевых энергоресурсов, блокировка оборонно-промышленного комплекса рф "приведет к снижению способности москвы вести против нас войны".

Относительно Плана победы, Зеленский сказал, что он не является темой переговоров с рф.

"Это план усиления Украины сейчас и сегодня. Ужесточение перед тем, как у нас будут дипломатические форматы переговора. Поэтому и обращение с этим планом в страны, которые готовы усилить Украину. Это очень конкретный запрос", - заявил Президент.

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рф война Владимир Зеленский

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