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Володимир Зеленський назвав місце можливих переговорів з рф

12:11, 28 жовтня 2024
Прем'єр Індії може вплинути на закінчення війни — заявив Президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський назвав місце можливих переговорів з рф
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Перемовини між Україною та рф щодо завершення війни можуть відбутися в Індії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Times of India.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, оскільки війна йде на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру", – сказав Президент.

З його слів, блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу рф "призведе до зниження спроможності Москви вести проти нас війни".

Щодо Плану перемоги, Зеленський сказав, що він не є темою перемовин з рф. 

"Це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення перед тим, як ми матимемо дипломатичні формати перемови. Тому і звернення з цим планом до країн, які готові посилити Україну. Це дуже конкретний запит", - заявив Президент.

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рф війна Володимир Зеленський

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