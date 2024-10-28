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Попри критику виборів зі сторони ЄС, Віктор Орбан зібрався в Грузію, де назрівають протести

11:51, 28 жовтня 2024
Візит відбудеться на тлі звинувачень у порушеннях під час парламентських виборів у Грузії.
Попри критику виборів зі сторони ЄС, Віктор Орбан зібрався в Грузію, де назрівають протести
Джерело фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
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Голова угорського уряду Віктор Орбан планує відвідати у понеділок, 28 жовтня, Грузію. Візит відбудеться на тлі звинувачень у порушеннях під час парламентських виборів. Як пише видання Politico, під час візиту Орбан зустрінеться з прем'єр-міністром Грузії.

У неділю, 27 жовтня, головний дипломат блоку Жозеп Боррель зазначив, що «спостерігачі за виборами повідомляють про нерівні рівні умови, роз'єднувальну кампанію в поляризованій атмосфері та значне занепокоєння з приводу впливу нещодавніх законодавчих поправок на цей виборчий процес».

У зв'язку з цим Боррель і Єврокомісія закликали Центральну виборчу комісію Грузії та інші відповідні органи «виконати свій обов'язок» щодо швидкого, прозорого і незалежного розслідування і розгляду порушень на виборах і звинувачень у них. Ці порушення мають бути прояснені та усунені.

Раніше Віктор Орбан викликав обурення в багатьох столицях ЄС на початку липня після своїх поїздок до москви на зустріч з путіним, а також Китаю і США.

В ЄС, коментуючи наміри угорського прем’єра поїхати до Грузії, заявили, що цей візит слід розцінювати як його особисту ініціативу. Про це у коментарі Politco розповів неназваний європейський дипломат.

Як ми писали, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю 27 жовтня ввечері заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести.

Раніше прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

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ЄС вибори Угорщина Грузія

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