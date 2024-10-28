Володимир Зеленський заявив, що саміт БРІКС провалився

Президент Зеленський вважає, що саміт БРІКС провалився, оскільки його не відвідали багато лідерів, на яких розраховувала рф.

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт організації БРІКС у російській Казані провалився. Він зазначив, що деякі лідери не приїхали.

Також Зеленський пов’язав відсутність президента Бразилії на саміті з тим, що путін не готовий прийняти китайсько-бразильський мирний план. Про це український лідер сказав в інтерв’ю Times of India.

Зокрема, Зеленський нагадав, що на найвищому рівні не була представлена Саудівська Аравія, і це, на його думку, свідчить, що в БРІКС «немає єдності» через політику путіна щодо війни в Україні.

"Я думаю, насамперед через те, що всі розуміють, що він убивця, всі розуміють, що він терорист, розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс, і деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть бруднитися об путіна", - зазначив Зеленський.

Говорячи про присутність на саміті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, президент додав, що загалом це "сюр, це стосується навіть не лише ООН, це стосується і багатьох інших країн".

Нагадаємо, що Зеленський відхилив візит генсека ООН до України через його поїздку на саміт БРІКС у рф. Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google

Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.