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Володимир Зеленський заявив, що саміт БРІКС провалився

11:22, 28 жовтня 2024
Президент Зеленський вважає, що саміт БРІКС провалився, оскільки його не відвідали багато лідерів, на яких розраховувала рф.
Володимир Зеленський заявив, що саміт БРІКС провалився
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Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт організації БРІКС у російській Казані провалився. Він зазначив, що деякі лідери не приїхали.

Також Зеленський пов’язав відсутність президента Бразилії на саміті з тим, що путін не готовий прийняти китайсько-бразильський мирний план. Про це український лідер сказав в інтерв’ю Times of India.

Зокрема, Зеленський нагадав, що на найвищому рівні не була представлена Саудівська Аравія, і це, на його думку, свідчить, що в БРІКС «немає єдності» через політику путіна щодо війни в Україні.

"Я думаю, насамперед через те, що всі розуміють, що він убивця, всі розуміють, що він терорист, розуміють, що сьогодні є дешевий енергоресурс, і деякі держави цим користуються. Але навіть ті держави, які розуміють, що можуть вирівняти свою економіку, не хочуть бруднитися об путіна", - зазначив Зеленський.

Говорячи про присутність на саміті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, президент додав, що загалом це "сюр, це стосується навіть не лише ООН, це стосується і багатьох інших країн".

Нагадаємо, що Зеленський відхилив візит генсека ООН до України через його поїздку на саміт БРІКС у рф. Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google

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Володимир Зеленський

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