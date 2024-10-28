Владимир Зеленский заявил, что саммит БРИКС провалился

Президент Зеленский считает, что саммит БРИКС провалился, поскольку его не посетили многие лидеры, на которых рассчитывала рф.

Президент Владимир Зеленский считает, что саммит организации БРИКС в российской Казани провалился. Он отметил, что некоторые лидеры не приехали.

Также Зеленский увязал отсутствие президента Бразилии на саммите с тем, что путин не готов принять китайско-бразильский мирный план. Об этом украинский лидер сказал в интервью Times of India.

В частности, Зеленский напомнил, что на самом высоком уровне не была представлена ​​Саудовская Аравия, и это, по его мнению, свидетельствует, что у БРИКС «нет единства» из-за политики путина относительно войны в Украине.

"Я думаю, прежде всего потому, что все понимают, что он убийца, все понимают, что он террорист, понимают, что сегодня дешевый энергоресурс, и некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику , не хотят пачкаться о путина", - отметил Зеленский.

Говоря о присутствии на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президент добавил, что в целом это "сюр, это касается даже не только ООН, это касается и многих других стран".

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