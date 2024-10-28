Выборы президента в США могут стать одними из самых плотных за последние несколько десятилетий

Оба кандидата стремятся привлечь сегмент еще не определившихся избирателей в последнюю полную неделю кампании перед выборами.

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В Соединенных Штатах Америки вице-президентка США Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп начинают последнюю полную неделю кампании перед президентскими выборами 5 ноября.

Как пишут в издании «Голос Америки», оба стремятся привлечь сегмент еще не определившихся избирателей. Эти выборы могут стать одними из самых плотных за последние несколько десятилетий.

Избирательная лаборатория Университета Флориды сообщает, что более 41 миллиона человек уже проголосовали лично на избирательных участках или почтой, что может составлять около четверти от общего количества голосов. На этой неделе на большей части территории страны идет досрочное голосование и голосование по почте.

В 2020 году, в конце концов, было отдано более 155 миллионов голосов, причем примерно одна треть из них на избирательных участках в официальный день выборов, а остальные – досрочно или почтой.

Опросы показывают, что выборы 2024 будут очень плотными.

Выборы президента США определяются не всенародным голосованием, а голосованием в Коллегии избирателей, которое превращает выборы в 50 соревнований между штатами, причем 48 из 50 штатов отдают все свои голоса избирателей победителю в своих штатах либо Гаррис, либо Трампу, тогда как Небраска и Мейн распределяют свои голоса по результатам подсчета голосов.

Количество голосов избирателей в каждом штате зависит от численности населения, поэтому крупнейшие штаты оказывают наибольшее влияние на определение общенациональных результатов, причем победителю требуется 270 из 538 голосов избирателей, чтобы победить на выборах.

Как пишут в медиа, опросы показывают, что Гаррис или Трамп держат значительное или достаточно комфортное преимущество в 43 штатах, достаточно, чтобы каждый получил по 200 голосов избирателей. А это значит, что результат выборов зависит от остальных семи штатов – трех штатов севера (Мичиган, Пенсильвания и Висконсин), двух штатов на юго-востоке (Джорджия и Северная Каролина) и двух на юго-западе (Аризона и Невада).

Опросы в этих семи штатах дают результат в рамках статистической погрешности.

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