Визит состоится на фоне обвинений в нарушениях во время парламентских выборов в Грузии.

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Глава венгерского правительства Виктор Орбан планирует посетить в понедельник, 28 октября, Грузию. Визит состоится на фоне обвинений в нарушениях во время парламентских выборов. Как пишет издание Politico, во время визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии.

В воскресенье, 27 октября, главный дипломат блока Жозеп Боррель отметил, что «наблюдатели за выборами сообщают о неравных равных условиях, разъединяющей кампании в поляризованной атмосфере и значительной обеспокоенности по поводу влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс».

В этой связи Боррель и Еврокомиссия призвали Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы «выполнить свой долг» по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений на выборах и обвинениях в них. Эти нарушения должны быть прояснены и устранены.

Ранее Виктор Орбан вызвал возмущение во многих столицах ЕС в начале июля после своих поездок в москву на встречу с путиным, а также Китай и США.

В ЕС, комментируя намерения венгерского премьера поехать в Грузию, заявили, что этот визит следует расценивать как его личную инициативу. Об этом в комментарии Politco рассказал неназванный европейский дипломат.

Как мы писали, президентка Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье 27 октября вечером заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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