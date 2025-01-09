ТЦК подали у розшук понад пів мільйона військовозобов'язаних з моменту повномасштабного вторгнення

Розшуком цих громадян займається Нацполіція.

Понад пів мільйона чоловіків знаходяться у розшуку з моменту повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Про це в ефірі KyivFM повідомила офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Наталія Кіндратів.

«Якщо оперувати якимись цифрами, даними, в нас є число – кількість осіб, які були подані в розшук», - сказала посадовиця.

На уточнююче питання, скільки осіб було подано у розшук, Наталія Кіндратів зазначила, що «понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення були подані в розшук для органів Національної поліції».

За її словами, розшуком цих громадян Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не займаються, ним займається Нацполіція.

Водночас вона наголошує, що розшук цих людей не є основної роботою поліції і розшукати таку кількість людей тими засобами, які у них є – доволі складно.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 9 січня в першому читанні прийняла законопроект 12093, яким пропонується дати громадянам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.

Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

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