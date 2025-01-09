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У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

12:34, 9 січня 2025
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.
У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект
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Верховна Рада 9 січня прийняла за основу проект закону про впровадження в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів №10301.

Йдеться про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Слід зауважити, що про повернення в Україні ліквідованих свого часу військових судів не йдеться, хоча такі ідеї теж активно обговорюються. Зокрема, з точки зору збереження незалежності в ухваленні рішень і непідзвітності суддів у таких військових судах, а також не перетворення їх у додатковий каральний механізм.

Відповідно до законопроекту №10301 пропонується передбачити, що у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді.

Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

До другого читання комітет опрацює ідею запровадження такої спеціалізації в місцевих судах в залежності від кількості суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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