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В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект

12:34, 9 января 2025
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о специализации судей по рассмотрению военных преступлений.
В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект
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Верховная Рада 9 января приняла за основу проект закона о внедрении в судах специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военными, к примеру, дезертирства, самовольного оставления месяца службы и военных преступлений №10301.

Речь идет о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о введении специализации судей по рассмотрению военных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Следует заметить, что о возвращении в Украине ликвидированных в свое время военных судов речь не идет, хотя такие идеи тоже активно обсуждаются. В частности, с точки зрения сохранения независимости в принятии решений и неподотчетности судей в таких военных судах, а также не превращения их в дополнительный карательный механизм.

Согласно законопроекту №10301 предлагается предусмотреть, что в местных общих судах и апелляционных судах действует специализация судей по совершению уголовного производства по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Судьи, уполномоченные осуществлять такие уголовные производства, избираются из числа судей соответствующего суда собранием судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, сроком не более 5 лет и могут быть переизбраны повторно.

Количество судей, уполномоченных осуществлять уголовное производство по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, определяется отдельно для каждого суда собранием судей этого суда.

Судья, уполномоченный осуществлять уголовное производство по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка может быть избран судьей с опытом осуществления уголовного производства в суде.

Такие судьи не освобождаются от исполнения обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако осуществление ими таких полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение.

Ко второму чтению комитет проработает идею введения такой специализации в местных судах в зависимости от количества судей.

Автор: Наталя Мамченко

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