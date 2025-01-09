Искусственный интеллект может заменить более 200 тысяч рабочих мест в банковской сфере

Искусственный интеллект в ближайшие три-пять лет может заменить более 200 тысяч рабочих мест в банковской сфере. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным, в среднем ожидается сокращение 3% персонала.
Указывается, что наиболее уязвимы работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов. Также изменения могут коснуться обслуживания клиентов, где будут брать на себя клиентские функции.
В то же время, искусственный интеллект не полностью заменит эти роли, а скорее трансформирует рабочую силу.
Проведенный опрос свидетельствует о серьезных изменениях в отрасли, которые приведут к росту прибыли.
Так, в 2027 году банки могут получить дополнительные 12–17% прибыли к уплате налогов, что принесет им до $180 миллиардов благодаря повышению производительности с помощью искусственного интеллекта. Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ повысит производительность и увеличит доход на 5% или больше в течение трех-пяти лет.
Банки, которые в течение лет модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения издержек после финансового кризиса, активно внедряют новое поколение инструментов искусственного интеллекта для повышения производительности.
Американская транснациональная банковская и финансовая корпорация Citigroup заявила, что ИИ предположительно заменит больше рабочих мест в банковской сфере, чем в любом другом секторе. Около 54% рабочих мест в банковской отрасли обладают высоким потенциалом для автоматизации, отметили в компании.
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