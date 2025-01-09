Штучний інтелект може замінити понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері

У середньому очікується скорочення 3% персоналу.

Штучний інтелект у найближчі три-п’ять років може замінити понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними, у середньому очікується скорочення 3% персоналу.

Вказується, що найбільш вразливими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів. Також зміни можуть торкнутися обслуговування клієнтів, де боти братимуть на себе клієнтські функції.

Водночас штучний інтелект не повністю замінить ці ролі, а скоріше трансформує робочу силу.

Проведене опитування свідчить про серйозні зміни в галузі, що призведуть до зростання прибутків.

Так, у 2027 році банки можуть отримати додаткові 12–17% прибутку до сплати податків, що принесе їм до $180 мільярдів завдяки підвищенню продуктивності за допомогою штучного інтелекту. Вісім із десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід на 5% або більше протягом трьох-п’яти років.

Банки, які протягом років модернізували свої IT-системи для пришвидшення процесів і зниження витрат після фінансової кризи, активно впроваджують нове покоління інструментів штучного інтелекту для підвищення продуктивності.

Американська транснаціональна банківська і фінансова корпорація Citigroup заявила, що ШІ, ймовірно, замінить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі. Близько 54% робочих місць у банківській галузі мають високий потенціал для автоматизації, зазначили в компанії.

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