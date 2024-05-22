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За зачинене укриття будуть карати штрафами до 17 тисяч грн, у разі загибелі людей – до 8 років позбавлення волі: Рада ухвалила законопроект

18:05, 22 травня 2024
Державні інспектори ДСНС можуть одразу складати постанови за такі порушення.
За зачинене укриття будуть карати штрафами до 17 тисяч грн, у разі загибелі людей – до 8 років позбавлення волі: Рада ухвалила законопроект
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У середу, 22 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №9362-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

Як зазначала «Судово-юридична газета», проект закону був внесений ще у червні 2023 року після випадку, коли через зачинене укриття у Деснянському районі Києва загинули люди. Втім, з тих пір законопроект у Раді далі не рухався.

Зокрема, штрафи за зачинене укриття та інші порушення в їх експлуатації становитимуть від 3400 до 8500 грн, за повторне порушення – до 17 тисяч грн. Якщо через те, що укриття зачинене, загинули люди, то порушникам загрожуватиме позбавлення волі до 8 років. 

При цьому пропонується, аби представник ДСНС не складав протокол, а на місці вчинення правопорушення виносив постанову.

Метою законопроекту є запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд та посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

- доповнити новою статтею 1753 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту»;

- право складати протоколи та розглядати справи про такі адміністративні правопорушення надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

- запроваджуються економічно-обґрунтовані розміри штрафних санкцій за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд.

Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою статтею 2702 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», якою встановити кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Зазначається, що прийняття даного законопроекту сприятиме захисту життя та здоров’я людей, зміцненню цивільної безпеки, встановить відповідальність посадових осіб за неналежне утримання об’єктів фонду захисних споруд, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до приміщень, які визначені як укриття, в разі оголошення сигналу тривоги.

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