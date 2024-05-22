За закрытое укрытие будут наказывать штрафами до 17 тысяч грн, в случае гибели людей – до 8 лет лишения свободы: Рада приняла законопроект

Государственные инспекторы ГСЧС могут сразу составлять постановления за такие нарушения.

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект №9362-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты».

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», проект закона был внесен еще в июне 2023 года после случая, когда из-за закрытого укрытия в Деснянском районе Киева погибли люди. Впрочем, с тех пор законопроект в Раде дальше не двигался.

В частности, штрафы за закрытое укрытие и другие нарушения в эксплуатации будут составлять от 3400 до 8500 грн, за повторное нарушение – до 17 тысяч грн. Если из-за того, что укрытие закрыто, погибли люди, то нарушителям грозит лишение свободы до 8 лет.

При этом предлагается, чтобы представитель ГСЧС не составлял протокол, а на месте совершения правонарушения выносил постановление.

Целью законопроекта является введение административной и уголовной ответственности за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений и усиление ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно:

- дополнить новой статьей 1753 «Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты»;

- право составлять протоколы и рассматривать дела о таких административных правонарушениях предоставляются центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере гражданской защиты;

- Вводятся экономически обоснованные размеры штрафных санкций за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений.

Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей 2702 «Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты», которым установить уголовную ответственность за нарушение требований законодательства по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты к гибели людей или других тяжких последствий.

Отмечается, что принятие данного законопроекта будет способствовать защите жизни и здоровья людей, укреплению гражданской безопасности, установит ответственность должностных лиц за ненадлежащее содержание объектов фонда защитных сооружений, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к помещениям, определенным как укрытие. случае объявления сигнала тревоги.

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