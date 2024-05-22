В Гоструда объяснили, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору на своей же должности

Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении Гражданско-правового договора на выполнение определенной работы или предоставление каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли штатный работник во время болезни выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.

Нет, так как работа предусматривает исполнение обязанностей на штатной должности, отметили в Гоструда.

Штатная должность — это определенная структурой и штатным расписанием первичная структурная единица, на которую возложен круг служебных полномочий.

Поэтому, если речь идет об исполнении обязанностей, относящихся к конкретной должности, специальности или трудовой функции в деятельности предприятия, объемы обязанностей подрядного лица совпадают с обязательством по должности и требуют присутствия работника на рабочем месте по определенному графику, а работодатель организовывает процесс работы, дает указания и контролирует выполнение, это трудовые отношения между работником и работодателем.

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми является грубым нарушением трудового законодательства, за которое работодатели могут нести следующие виды ответственности: финансовая – на основании КЗоТ Украины, административная – согласно КУоАП, уголовная – в соответствии с Уголовным кодексом.

Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении ГПД (Гражданско-правовой договор) на выполнение определенной работы или предоставления каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что процесс организации трудовой деятельности регулируется трудовым законодательством. Предметом трудового договора является собственно труд работника в процессе производства.

По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата. То есть предметом гражданско-правовых договоров есть конечный результат труда, подлежащий измерению в конкретных физических величинах, а не процесс работы.

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