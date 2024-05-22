Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору на своей же должности

23:14, 22 мая 2024
Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении Гражданско-правового договора на выполнение определенной работы или предоставление каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.
В Гоструда объяснили, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору на своей же должности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли штатный работник во время болезни выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.

Нет, так как работа предусматривает исполнение обязанностей на штатной должности, отметили в Гоструда. 

Штатная должность — это определенная структурой и штатным расписанием первичная структурная единица, на которую возложен круг служебных полномочий.

Поэтому, если речь идет об исполнении обязанностей, относящихся к конкретной должности, специальности или трудовой функции в деятельности предприятия, объемы обязанностей подрядного лица совпадают с обязательством по должности и требуют присутствия работника на рабочем месте по определенному графику, а работодатель организовывает процесс работы, дает указания и контролирует выполнение, это трудовые отношения между работником и работодателем.

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми является грубым нарушением трудового законодательства, за которое работодатели могут нести следующие виды ответственности: финансовая – на основании КЗоТ Украины, административная – согласно КУоАП, уголовная – в соответствии с Уголовным кодексом.

Выполняя работы, предоставляя услуги согласно трудовому договору, необходимо соблюдать требования трудового законодательства, а при заключении ГПД (Гражданско-правовой договор) на выполнение определенной работы или предоставления каких-либо услуг следует руководствоваться гражданским законодательством.

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что процесс организации трудовой деятельности регулируется трудовым законодательством. Предметом трудового договора является собственно труд работника в процессе производства.

По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата. То есть предметом гражданско-правовых договоров есть конечный результат труда, подлежащий измерению в конкретных физических величинах, а не процесс работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о 15 годах лишения свободы для полицейских за умышленное бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, лишением свободы до 15 лет.

В САП объяснили, проводили ли обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, действительно ли проводит обыски в НАБУ.

Военнослужащие получат 5 дней отпуска за уничтоженный вражеский корабль или самолет

Кабмин утвердил сроки отпусков для военнослужащих за уничтоженные самолеты, корабли и танки врага.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных

Суд удовлетворил ходатайство и обязал ГУ «Хмельницкий следственный изолятор» безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин, осужденных за кражи, от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры – Рада одобрила законопроект

Депутаты поддержали законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео