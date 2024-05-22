Верховная Рада совершенствует админответственность должностных лиц за нарушения, связанные с использованием публичных средств

Парламент принял законопроект по усилению ответственности за использование публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики.

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект (№ 10255) «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за использование публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики».

Документ усовершенствует административную ответственность за совершение должностными лицами нарушений, связанных с использованием публичных средств.

Проект закона дополняется:

1. Кодекс Украины об административных правонарушениях статью 212\3 (Нарушение права на информацию и права на обращение) новыми частями, согласно которым, установить административную ответственность должностных лиц за необнародование, несвоевременное обнародование информации, а также за обнародование недостоверной, неточной или неполной информации , обязательное обнародование которой предусмотрено Законом Украины "Об открытости использования публичных средств". К тому же, предусмотрена ответственность за повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных новыми частями законопроекта.

Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях возлагается на Органы государственного финансового контроля, учитывая это, вносятся соответствующие изменения в статью 2341КУоАП.

2. Закон Украины «Об открытости использования публичных средств» статья 2 (Единый веб-портал использования публичных средств), статья 3 (Содержание информации об использовании публичных средств, подлежащее обнародованию, и сроки ее обнародования) и статья 4 (Ответственность за нарушение требований этого Закона), в частности:

- уточнить, что ответственность наступает именно за необнародование информации или за несвоевременное обнародование, недостоверность и неточность такой информации;

- предусмотреть увеличение срока хранения указанной информации в режиме свободного доступа с трех до пяти лет со дня обнародования;

- закрепить, что предложенные нарушения являются основанием для включения мероприятий по проведению инспекции в планы проведения мероприятий государственного финансового контроля и обязать должностных лиц в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса предоставить органу государственного финансового контроля информацию по обеспечению требований настоящего Закона.

3. Закон Украины «О защите персональных данных», Закон Украины «Об информации», Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», Закон Украины «По основам осуществления государственного финансового контроля в Украине».

В связи с изменениями предоставить право органу государственного финансового контроля осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, собирать и получать персональные данные лица в таких случаях и получать информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных задач.

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