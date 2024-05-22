Водители временно не смогут воспользоваться в Дії двумя услугами

Перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения в Дії будут недоступны три дня.

С 24 по 27 мая в приложении «Дія» для водителей будут недоступны две услуги - это перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Все из-за изменения реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки рассмотрим по очереди. С 28 мая услуги в Дії снова заработают. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

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