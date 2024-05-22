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Укрзализныця с 9 июня сократит время поездки из Киева в Варшаву почти на полтора часа

20:59, 22 мая 2024
Продажа билетов по обновленному графику уже началась.
Укрзализныця с 9 июня сократит время поездки из Киева в Варшаву почти на полтора часа
Фото: tsn.ua
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«Укрзализныця» с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты.

Как пояснили в УЗ, это стало возможным благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

Соответственно:

  • поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15).
  • поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

Также скорректированы графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что должно также сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

  • поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибывать до конечной остановки в 16:33 (вместо 17:20).
  • поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.
  • поезд №19 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55).
  • поезд №20 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).
  • поезд №23 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05).
  • поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать до конечной остановки в 05:13 (вместо 05:39).

Перевозчик добавляет, что продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» впервые за 5 лет повысила стоимость комплектов белья в пассажирских поездах.

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