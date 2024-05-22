Укрзалізниця вперше за 5 років підвищила вартість комплектів білизни у пасажирських потягах

Із 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Фото: УЗ

«Укрзалізниця» оголосила про підвищення вартості комплектів постільної білизни у пасажирських поїздах. Ціна підвищиться вперше за 5 років.

Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Зазначається, що напередодні УЗ замінила постільну білизну в поїздах. До кінця червня відбудеться повна заміна матраців і подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

«Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції», — додали в УЗ.

Перевізник нагадав, що, незважаючи на повномасштабну агресію рф, працює над поліпшенням сервісу для пасажирів. Зокрема, компанія розвиває власний застосунок, програму лояльності, дитячі та безбар'єрні простори.

«Також компанія утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безоплатно», - йдеться в повідомленні.

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