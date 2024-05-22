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Початкова загальновійськова підготовка школярів замість допризовної: Рада ухвалила закон

14:22, 22 травня 2024
Верховна Рада ухвалила закон про військову підготовку школярів.
Початкова загальновійськова підготовка школярів замість допризовної: Рада ухвалила закон
Джерело фото: patrioty.org.ua
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Верховна Рада України ухвалила закон №11092 про систему початкової загальновійськової підготовки. За цей закон проголосували 297 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон має на меті вдосконалення і актуалізація початкової загальновійськової підготовки. Замість допризовної підготовки пропонується впровадити початкову загальновійськову підготовку, яка буде проводитися на третьому рівні повної загальної середньої освіти в різних закладах освіти.

Початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватися шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання. Програми для навчального предмета «Захист України» будуть розроблятися та затверджуватися центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони.

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