Початкова загальновійськова підготовка школярів замість допризовної: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про військову підготовку школярів.

Джерело фото: patrioty.org.ua

Верховна Рада України ухвалила закон №11092 про систему початкової загальновійськової підготовки. За цей закон проголосували 297 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон має на меті вдосконалення і актуалізація початкової загальновійськової підготовки. Замість допризовної підготовки пропонується впровадити початкову загальновійськову підготовку, яка буде проводитися на третьому рівні повної загальної середньої освіти в різних закладах освіти.

Початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватися шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання. Програми для навчального предмета «Захист України» будуть розроблятися та затверджуватися центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони.

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