Начальная общевойсковая подготовка школьников вместо допризывной: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о военной подготовке школьников.

Источник фото: patrioty.org.ua

Верховная Рада Украины приняла закон №11092 о системе начальной общевойсковой подготовки. За этот закон проголосовали 297 народных депутатов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек. Детальней о законопроекте можно прочитать по ссылке – здесь.

Закон имеет целью совершенствование и актуализация начальной общевойсковой подготовки. Вместо допризывной подготовки предлагается внедрить начальную общевойсковую подготовку, которая будет проводиться на третьем уровне полного общего среднего образования в различных учебных заведениях.

Начальная общевойсковая подготовка будет осуществляться путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и проведения мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание. Программы для учебного предмета «Защита Украины» будут разрабатываться и утверждаться центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и реализацию государственной политики в сферах образования и науки, по согласованию с Министерством обороны.

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