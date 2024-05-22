Букеровскую премию получил роман немецкой писательницы Енни Эрпенбек

Роман «Kairos» рассказывает о романе между молодой женщиной и намного старшим мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов.

Источник фото: thebookerprizes.com

Международную Букеровскую премию в этом году получил роман «Kairos» немецкой писательницы Енни Эрпенбек. Букеровская премия – одна из самых престижных литературных наград, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании.

Перевод романа с немецкого языка осуществил Майкл Гофманн.

«Kairos» рассказывает о романе между молодой женщиной и намного старшим мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов. В книге поднимаются вопросы свободы, верности, любви и власти.

«Это личная история большой любви и ее упадка, но это тоже история распада целой политической системы. Проще говоря: как то, что кажется правильным в начале, может превратиться в нечто неправильное?», – описывает свое произведение автор.

Енни Эрпенбек стала первой немецкой писательницей, получившей награду, а Майкл Гофманн – первым переводчиком-мужчиной, получившим премию. Призовые £50 тысяч они разделят поровну.

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