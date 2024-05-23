В Кировоградской области женщина воровала цветы из Аллеи памяти, чтобы продать их на рынке: фото

За неделю из Аллеи, где установили портреты погибших воинов, исчезли 14 корзин с цветами.

Фото: suspilne.media

В городе Александрия в Кировоградской области женщина воровала цветы из Аллеи памяти, чтобы в дальнейшем продать их на рынке. Ее действия удалось зафиксировать камерам слежения. Об этом рассказал директор коммунального предприятия «Муниципальная безопасность» Владимир Переверзев в комментарии «Суспільному».

Кроме того, правоохранители установили личность еще одного вора. Так, за неделю из Аллеи, где установили портреты погибших воинов, исчезли 14 корзин с цветами.

Информацию передали в отдел полиции. Но прошло несколько дней, и воры снова активизировались. Дочь погибшего александрийца сообщила о том, что у фотографии ее отца похитили снова корзину с цветами. После этого устроили засаду на воров.

Приняли решение устроить засаду в ночное время. Полицейские задержали женщину с четырьмя корзинами похищенных цветов. Она призналась, что похищает не в первый раз. Объяснила, что эти корзины продавались на центральном рынке Александрии.

«Установили двух человек – мужчину и женщину. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие воровства. Он ведет безнравственный образ жизни, злоупотребляет спиртным. Объяснить этот факт он не может. Женщина тоже злоупотребляет спиртными напитками», – рассказала инспектор Александрийского райотдела полиции Карина Байсак.

Дело расследуют по части четвертой статьи 185 УКУ – «Кража». Наказывается лишение свободы от трех лет.

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