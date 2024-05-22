Рада усилила способность наблюдательных советов учреждений здравоохранения

14:05, 22 мая 2024
Период упрощенной реорганизации учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия продлен до 31 декабря.
Источник фото: medplatforma.com.ua
Верховная Рада Украины 22 мая приняла во втором чтении законопроект №10094 об усилении способности наблюдательных советов учреждений здравоохранения и продлении упрощенного периода реорганизации в государственные некоммерческие предприятия. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
Основные изменения, которые предусматривает законопроект, определяются следующим образом:
- В состав наблюдательных советов государственных и коммунальных учреждений здравоохранения могут входить иностранцы, за исключением граждан Российской Федерации и Беларуси.
- Большинство в составе наблюдательных советов должны составлять независимые члены, требования к которым устанавливает Кабинет Министров Украины.
- Период упрощенной реорганизации учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия был продлен до 31 декабря 2024 года.
- Проект не предусматривает применение санкций к любым иностранцам, а не только гражданам РФ и Беларуси.
Законопроект поддержали 265 нардепов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.