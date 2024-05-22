Рада усилила способность наблюдательных советов учреждений здравоохранения

Период упрощенной реорганизации учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия продлен до 31 декабря.

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Верховная Рада Украины 22 мая приняла во втором чтении законопроект №10094 об усилении способности наблюдательных советов учреждений здравоохранения и продлении упрощенного периода реорганизации в государственные некоммерческие предприятия. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Основные изменения, которые предусматривает законопроект, определяются следующим образом:

В состав наблюдательных советов государственных и коммунальных учреждений здравоохранения могут входить иностранцы, за исключением граждан Российской Федерации и Беларуси.

Большинство в составе наблюдательных советов должны составлять независимые члены, требования к которым устанавливает Кабинет Министров Украины.

Период упрощенной реорганизации учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия был продлен до 31 декабря 2024 года.

Проект не предусматривает применение санкций к любым иностранцам, а не только гражданам РФ и Беларуси.

Законопроект поддержали 265 нардепов.

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