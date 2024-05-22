Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я

Період спрощеної реорганізації закладів охорони здоров’я у державні некомерційні підприємства продовжено до 31 грудня.

Джерело фото: medplatforma.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10094 про посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров’я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Основні зміни, які передбачає законопроєкт, визначаються наступним чином:

До складу наглядових рад державних та комунальних закладів охорони здоров'я можуть входити іноземці, за винятком громадян російської федерації та Білорусі.

Більшість у складі наглядових рад повинні складати незалежні члени, вимоги до яких встановлює Кабінет Міністрів України.

Період спрощеної реорганізації закладів охорони здоров'я у державні некомерційні підприємства було продовжено до 31 грудня 2024 року.

Проект не передбачає застосування санкцій до будь-яких іноземців, а не лише громадян РФ та Білорусі.

Законопроект підтримали 265 нардепів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.