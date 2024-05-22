Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я

14:05, 22 травня 2024
Період спрощеної реорганізації закладів охорони здоров’я у державні некомерційні підприємства продовжено до 31 грудня.
Джерело фото: medplatforma.com.ua
Верховна Рада України 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10094 про посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров’я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Основні зміни, які передбачає законопроєкт, визначаються наступним чином:
- До складу наглядових рад державних та комунальних закладів охорони здоров'я можуть входити іноземці, за винятком громадян російської федерації та Білорусі.
- Більшість у складі наглядових рад повинні складати незалежні члени, вимоги до яких встановлює Кабінет Міністрів України.
- Період спрощеної реорганізації закладів охорони здоров'я у державні некомерційні підприємства було продовжено до 31 грудня 2024 року.
- Проект не передбачає застосування санкцій до будь-яких іноземців, а не лише громадян РФ та Білорусі.
Законопроект підтримали 265 нардепів.
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