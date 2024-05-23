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На Кіровоградщині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продати їх на ринку: фото

08:55, 23 травня 2024
За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.
На Кіровоградщині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продати їх на ринку: фото
Фото: suspilne.media
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У місті Олександрія на Кіровогращині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб у подальшому продати їх на ринку. Її дії вдалося зафіксувати камерам спостереження. Про це розповів директор комунального підприємства «Муніципальна безпека» Володимир Переверзєв у коментарі «Суспільному».

Крім того, правоохоронці встановили особу ще одного крадія. Так, за тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і крадії знову активізувалися. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього влаштували засідку на крадіїв.

Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

«Встановили двох людей - чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями», - розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ – «Крадіжка». Карається позбавлення волі від трьох років.

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