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Букерівську премію отримав роман німецької письменниці Єнні Ерпенбек

17:31, 22 травня 2024
Роман «Kairos» розповідає про роман між молодою жінкою та набагато старшим чоловіком у Східному Берліні 1980-х років.
Букерівську премію отримав роман німецької письменниці Єнні Ерпенбек
Джерело фото: thebookerprizes.com
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Міжнародну Букерівську премію у цьому році отримав роман «Kairos» німецької письменниці Єнні Ерпенбек. Букерівська премія — одна із найпрестижніших літературних нагород, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.

Переклад роману з німецької мови здійснив Майкл Гофманн.

«Kairos» розповідає про роман між молодою жінкою та набагато старшим чоловіком у Східному Берліні 1980-х років. У книжці порушуються питання свободи, вірності, кохання і влади.

«Це особиста історія великого кохання та його занепаду, але це також історія розпаду цілої політичної системи. Простіше кажучи: як те, що здається правильним на початку, може перетворитися на щось неправильне?», – описує свій твір авторка.

Єнні Ерпенбек стала першою німецькою письменницею, яка отримала нагороду, а Майкл Гофманн – першим перекладачем-чоловіком, який здобув премію. Призові £50 тисяч вони розділять порівну.

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