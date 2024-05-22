Укрзализныця впервые за 5 лет повысила стоимость комплектов белья в пассажирских поездах

С 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах обойдется в 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Фото: УЗ

«Укрзализныця» объявила о повышении стоимости комплектов постельного белья в пассажирских поездах. Цена повысится впервые за 5 лет.

Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах обойдется в 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Отмечается, что накануне УЗ заменила постельное белье в поездах. До конца июня состоится полная замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения.

«Перед закупкой новых комплектов Укрзализныця провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы не просто заменить устаревший инвентарь, но и наработать новые стандарты, которые позволят учесть лучшие практики рынка и ощутимо повысить комфорт в пути и износостойкость продукции, - добавили в УЗ.

Перевозчик напомнил, что, несмотря на полномасштабную агрессию рф, работает над улучшением сервиса для пассажиров. В частности, компания развивает собственное приложение, программу лояльности, детские и безбарьерные пространства.

«Также компания удерживает на довоенном уровне стоимость социально важных внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, а регулярные эвакуационные и медицинские рейсы осуществляет безвозмездно», - говорится в сообщении.

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