Анимационная студия Pixar хочет вернуться к исключительно полнометражным фильмам и сокращает штат сотрудников

Pixar сокращает разработку оригинальных потоковых сериалов и вернется исключительно к полнометражным фильмам, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах, прежде чем они станут доступны в Disney+.

Анимационная студия Pixar решила сократить штат, начав увольнение около 14% своих сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, к таким студиям прибегает, поскольку сокращает разработку оригинальных потоковых сериалов.

В частности, сокращение рабочих мест в подразделении Walt Disney Co коснется примерно 175 человек.

Reuters указывает, что студия наняла дополнительный персонал для создания оригинальных сериалов, поскольку бывший гендиректор Disney Боб Чапек подталкивал каждое творческое подразделение компании к созданию эксклюзивного контента для Disney+.

Его преемник Боб Айгер сократил затраты на оригинальный потоковый контент, чтобы поднять Disney+ на уровень доходности.

Отмечается, что развлекательное подразделение компании, в которое входят стриминговые сервисы Disney+ и Hulu, получило операционную прибыль в прошлом квартале.

Анимационная студия Pixar вернется исключительно к полнометражным фильмам, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах, прежде чем они станут доступны для просмотра дома через Disney+. Единственный оригинальный сериал "Победа или поражение" появится в этом году на Disney+.

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