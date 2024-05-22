В Черкасской области врачей ВКК и МСЭК подозревают в безосновательном предоставлении группы инвалидности сыну чиновника

В начале полномасштабной вооруженной агрессии рф врачи безосновательно предоставили мужчине II группу инвалидности.

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В Черкасской области врача, члена врачебно-консультативной комиссии, председателя и трех членов медико-социальной экспертной комиссии подозревают в подделке официальных документов сыну чиновника, которому безосновательно предоставили группу инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Таким образом, врачу, члену врачебно-консультативной комиссии, председателю и трем членам медико-социальной экспертной комиссии в Черкасской области сообщено о подозрении в подделке официальных документов и служебном подлоге (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что врач-ортопед помог военнообязанному сыну чиновника оформить документы о временной непригодности. В направлении на медико-социальную экспертную комиссию он вместе с членом врачебно-консультативной комиссии Уманского коммунального некоммерческого предприятия отметили ложный диагноз.

На основании этого направления еще в начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ должностные лица медико-социальной экспертной комиссии безосновательно предоставили мужчине II группу инвалидности бессрочно.

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